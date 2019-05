"Hilfeschrei" für das Klima: Höfken und Schüler debattieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Erst ein lautstarker Protest auf der Straße, dann eine sachliche Debatte in einem Kino: Der Freitag stand in Mainz gleich mehrfach im Zeichen der Initiative "Fridays for Future". Sie setzte sich hierzulande zum fünften Mal in diesem Jahr für mehr Tempo im Klimaschutz ein. Diesmal kamen etwa 500 junge Menschen. Das waren weniger als bisher bei den Demonstrationen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Auf ihrem Zug vom Hauptbahnhof vorbei an zwei Gymnasien bis hin zum zentralen Gutenbergplatz machten sie ihrem Ärger über die schleppende Klimapolitik dennoch lautstark Luft. Später folgte eine Diskussion mit Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).

Dass es diesmal etwas weniger Demo-Teilnehmer waren, führte Mitveranstalter Maurice Conrad auf die laufenden Abiturprüfungen zurück. Mit dabei waren den Veranstaltern zufolge auch Teilnehmer aus Bingen, Alzey, Landau, Kaiserslautern und Koblenz. Die Initiatoren hatten erstmals zu einer landesweiten Demo aufgerufen.

"Dies ist der letzte Hilfeschrei meiner Generation", rief Conrad auf der Auftaktkundgebung. "Solange man den Schülern einen Grund gibt zu streiken, solange werden wir streiken." Je länger nicht gehandelt werde, desto größer werde das Ausmaß von Problemen in der Zukunft. Den Schülern schlossen sich erneut Eltern an. "Ich habe zwei kleine Kinder und möchte, dass sie auf einem grünen Planeten aufwachsen", sagte die Mainzerin Katie Göttlinger. Sie schob einen Kinderwagen mit ihrer sieben Monate alten Tochter und dem Plakat: "Schwänze Krabbel-Gruppe für meine Zukunft".

Auf dem Weg zu einem Wahlkampftermin in Bielefeld nahm auch die Grünen-Landesvorsitzende Jutta Paulus an der Kundgebung teil. "Die Schüler zeigen uns, dass wir mehr machen müssen", sagte die Kandidatin für die Europawahl. Die jüngste Rede der schwedischen Schülerin Greta Thunberg im Europaparlament habe gezeigt, dass die Dringlichkeit der Situation bei vielen noch nicht angekommen sei. Thunberg hatte die Schulstreik-Bewegung unter dem Eindruck des vergangenen Dürresommers im August 2018 gestartet und damit internationale Resonanz gefunden.

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) traut der Bewegung noch einiges zu. Sie gehe davon aus, dass sie auch weiterhin beim Thema Klimaschutz "Salz in die Wunde" streuen werde. "Fridays for Future" mache auch deutlich, dass die Generation der heutigen Schüler alles andere als unpolitisch sei. "Die Jugend verschafft sich bereits seit Monaten mit ihren Forderungen Gehör und artikuliert deutlich, dass sie ihre Zukunft mitgestalten will."

Am Freitagnachmittag traf sich Höfken gemeinsam mit anderen Politikern in einem Mainzer Kino mit Schülern und Jugendlichen. Dort ermutigte sie die jungen Zuhörer, sich mit eigenen Ideen zur Klimapolitik einzubringen. "Sie sind auch Multiplikatoren über ihre Generation hinaus", sagte Höfken vor knapp 100 Teilnehmern. Auch wenn die großen Forderungen der Initiative "Fridays for Future" noch nicht erreicht seien, komme Bewegung in das Ganze.

Im Herbst sei ein Jugendklimaforum geplant, kündigte Höfken an. Dort gehe es etwa darum, Vorschläge für den nächsten Weltklimagipfel im Dezember in Santiago de Chile zu sammeln. Sie lade Schüler und Jugendliche außerdem dazu ein, Vorschläge, Ideen und Kommentare zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts des Landes einzubringen.

Vertreter von "Fridays for Future" forderten bei der Diskussion unter anderem einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr, einen schnellen Kohleausstieg und den Ausbau von Radwegen. Ein Schüler sagte auf der Bühne, für ihn sei der heiße Sommer des vergangenen Jahres in Mainz unerträglich gewesen. Und: "Warum sollen wir zur Schule gehen, wenn wir keine gewisse Zukunft haben?"