Erste Demo von Fridays for Future Magdeburg in Sommerferien

Magdeburg (dpa/sa) - Die Magdeburger Fridays-for-Future-Bewegung hat zur ersten Klimademo während der Sommerferien aufgerufen. Heute wollen die Jugendlichen unter dem Motto "Klimaschutz geht nur sozial!" auf die Straße gehen. Demonstriert wird auf dem Nicolaiplatz im Stadtteil Neue Neustadt. Ökologische und soziale Gerechtigkeit müssten zusammen gedacht werden, teilten die Organisatoren vorab mit. Sie forderten Arbeiter und Erwerbslose dazu auf, sich dem Protest anzuschließen. Die Bewältigung des Klimawandels dürfe nicht allein auf die privaten Haushalte abgewälzt werden, schrieben die Aktivisten in ihrem Aufruf.

Seit Monaten gehen in Deutschland, Europa und weltweit junge Menschen immer freitags unter dem Motto Fridays for Future für mehr Klimaschutz auf die Straße. Vorbild ist die Schwedin Greta Thunberg, die ihren Protest zunächst allein vor dem Parlament in Stockholm begann. Die Bewegung hat mit dazu beigetragen, dass das Thema Klimaschutz auf der politischen Agenda vielerorts inzwischen weit oben steht.