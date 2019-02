Tausende Schüler demonstrieren für mehr Klimaschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Tausende Jugendliche haben am Freitagmittag in Hannover für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Etwa 2650 Schüler kamen nach Polizeiangaben zum Protestmarsch der Kampagne #FridaysForFuture. Das sind gut 300 Teilnehmer mehr als im vergangenen Monat. Die Jugendlichen fordern von der Politik größere Anstrengungen für den Klimaschutz. Auch in Braunschweig, Celle, Lüneburg und Osnabrück waren Schülerdemonstrationen angekündigt.

Vier der jungen Umweltschützer hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vergangenen Donnerstag getroffen. Er verstehe die Sorgen der Schüler und sehe die Politik in der Pflicht, konsequent am Klimaschutz zu arbeiten, sagte er. Ein junger Umweltaktivist sagte nach dem Treffen, Weil habe leider wenig Konkretes gesagt.

Die Kampagne #FridaysForFuture geht zurück auf die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Nach ihrem Vorbild gehen Schüler auch in Deutschland während der Unterrichtszeit freitags auf die Straße.