Hamburg (dpa/lno) - Dutzende Schüler sind in Hamburg am Freitag dem Unterricht ferngeblieben, um in der Innenstadt für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Mit Transparenten versammelten sie sich am Jungfernstieg und forderten den Kohleausstieg und "stabiles Klima für stabile Zukunft". Die Kundgebung war Teil der Schulstreik-Kampagne #FridaysForFuture. In mehreren deutschen Städten - darunter Berlin, Kiel, Göttingen und Köln - hatten Schüler über Facebook und Twitter Proteste organisiert.

Dazu aufgerufen hatte zum Endspurt der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz (Katowice) die 15-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg, die seit Monaten immer freitags unter dem Motto "Warum für die Zukunft lernen, wenn die Zukunft gefährdet ist" für wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz demonstriert.