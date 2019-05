Hamburg Wasser mit Ausnahmejahr nach Super-Sommer 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Versorger Hamburg Wasser hat dank des langanhaltenden Sommerwetters 2018 eine Ausnahmejahr verzeichnet. Die Wasserwerke erzielten einen Gewinn von 43,4 Millionen Euro nach rund 29 Millionen Euro im Vorjahr, der komplett an die Stadt abgeführt wird. Das teilte das Unternehmen am Montag in der Hansestadt mit. Es versorgte die Bevölkerung mit fast 120 Millionen Kubikmetern Trinkwasser, ein Plus von 5,0 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.

Trotz des wetterbedingten Zuwachses habe das Unternehmen keine Probleme bei der Trinkwasserversorgung gehabt, berichtete Geschäftsführerin Nathalie Leroy. 2018 sei ein äußerst erfolgreiches Jahr gewesen, bilanziert sie. Auch die Stadtentwässerung lieferte mit 57,3 Millionen Euro eine deutlich höheren Jahresüberschuss als im Vorjahr (49 Mio), der für Investitionen und zum Schuldenabbau im Unternehmen genutzt wird.