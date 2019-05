Schüler appellieren an Europa-Politiker für mehr Klimaschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Gera/Weimar (dpa/th) - Zwei Tage vor der Europawahl sind in Thüringen Hunderte junger Menschen für besseren Klimaschutz auf die Straßen gegangen. In Erfurt waren am Freitag Schätzungen von Beobachtern zufolge rund 350 Teilnehmer auf den Anger gekommen. In Gera besuchten etwa 100 eine Kundgebung auf dem Markt. In Weimar zogen die Demonstranten mit einem aus alten Schläuchen und recyceltem Plastik gebauten Wal die Blicke auf dem Goetheplatz auf sich. Es waren Plakate und Schilder zu sehen mit Aufschriften wie "Euch gehen die Ausreden aus, uns die Zeit".

"Wir wenden uns direkt an die aktuellen und zukünftigen Mitglieder des Europaparlaments und fordern sie auf, sich aktiv dem Klimaschutz zu widmen", teilte Max Sommerfeld von der Jugendabteilung des BUND am Freitag nach der Demo in Erfurt mit. Die Jugend der Umwelt- und Naturschutzorganisation hat einige der Proteste in Thüringen mitorganisiert. Demos waren etwa auch in etwa Gotha, Mühlhausen und Meiningen geplant.

Seit Wochen protestieren auch in Thüringen Schüler immer freitags für mehr Engagement im Kampf gegen den Klimawandel. Die Proteste gehen auf die junge schwedischen Aktivistin Greta Thunberg zurück. Kritiker bemängeln, dass die Schüler in der Regel während ihrer Unterrichtszeiten auf die Straßen gehen.