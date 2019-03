Frankfurt (Oder) will elektromobiler werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (Oder) (dpa) - Elektroautos und Elektrozweiräder sollen bald zum Alltag in Frankfurt (Oder) gehören. Die Stadt will den Umstieg gemeinsam mit den ansässigen Firmen gestalten und mit ihnen ein Elektromobilitätskonzept erarbeiten, wie Bürgermeister Claus Junghanns (CDU) und Dezernent Jörg Gleisenstein (Grüne) mitteilten. In einer Auftaktveranstaltung hatten sie dazu Firmen aus unterschiedlichen Branchen ins Rathaus eingeladen, darunter Vertreter aus dem Auto- und Fahrrad-Handel und KFZ-Vermietungen.

Für die Erarbeitung eines solchen Konzepts wurden nach Angaben der Stadt Fördermittel des Bundes bewilligt. In Zusammenarbeit mit der Industrie - und Handelskammer und der Handwerkskammer solle das Elektromobilitätskonzept Ende 2019 stehen.