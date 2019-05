Siegesmund stellt Programm gegen Folgen des Klimawandels vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Auf die Folgen des Klimawandels will die Thüringer Landesregierung mit einem Maßnahmenpaket reagieren. Details zu dem Programm mit dem Namen "Impakt II" will Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) heute in Erfurt bekannt geben. Extremwetter wie Hitze, Trockenheit oder Starkregen hätten deutlich zugenommen, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Darauf müsse sich Thüringen einstellen. Mithilfe von 47 Maßnahmen in Bereichen wie Naturschutz, Land- und Wasserwirtschaft, Gesundheit und Verkehrswesen sollen die Folgen des Klimawandels im Freistaat abgemildert werden, hieß es.