Siegesmund: Land fördert Hitzeschutz in den Städten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Städte brauchen nach Meinung von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) mehr kühle Inseln gegen die Sommerhitze. Vom Land würden seit diesem Jahr kommunale Investitionsprojekte finanziell unterstützt, um das Leben in den Städten bei hohen Temperaturen vor allem für Kinder, Kranke und ältere Menschen erträglicher zu machen, sagte Siegesmund am Dienstag in Erfurt. In den Städten sollte versucht werden, durch mehr Grünflächen, bepflanzte Dächer und Schulhöfe oder künstlich angelegte Wasserläufe und -becken für ein besseres Mikroklima zu sorgen.

Siegesmund legte ein überarbeitetes Programm vor, mit dem sich Thüringen an die Klimaveränderungen anpassen will. Es umfasst nach ihren Angaben insgesamt 47 Vorhaben in unterschiedlichen Bereichen von der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft bis zu Verkehr und Gesundheit.