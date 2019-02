Schüler-Demo stellt Klimapolitik schlechtes Zeugnis aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Schüler und Studenten aus Thüringen haben am Freitag in Erfurt für einen besseren Klimaschutz und eine zügige Energiewende demonstriert. An einer Kundgebung auf dem Erfurter Anger beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 70 junge Menschen.

"Ihr trefft die falschen Entscheidungen - wir tragen die Folgen", hieß es auf einem der zahlreichen Plakate. Ein anderes erteilte den Bemühungen der Politik um das Klima die Note 6 - in Anspielung auf die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse an Thüringer Schulen am Freitag.

Unter dem Motto "#fridays for future" demonstrieren seit Wochen Schüler in Deutschland und anderen europäischen Ländern für mehr Klimaschutz. Vorbild sind die Schulstreiks für das Klima der jungen schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg.