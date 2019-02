RWE-Betriebsversammlung zur Kohle mit Laschet und Schmitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Beschäftigten des Energiekonzerns RWE sollen am Freitagvormittag in einer Betriebsversammlung im Tagebau Hambach über die Ergebnisse der Kohlekommission informiert werden. Zu der nicht öffentlichen Veranstaltung werden auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), RWE-Chef Rolf Martin Schmitz und der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, erwartet. Nach Konzernangaben sind am Freitag insgesamt elf Versammlungen an verschiedenen Standorten geplant.

Die Kommission schlägt in ihrem Bericht vor, für den schnellen Kohleausstieg bis 2022 insgesamt sieben Gigawatt Kohlekapazität zusätzlich vom Netz zu nehmen, davon drei Gigawatt Braunkohle. In dem Bericht werden keine konkreten Kraftwerke für die Stilllegung genannt. Spätestens 2038 soll in Deutschland Schluss sein mit der Kohleverstromung. RWE-Chef Schmitz erwartet im Zuge des geplanten Kohleausstiegs einen "signifikanten" Stellenabbau bei dem Energiekonzern.