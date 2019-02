Michael Kretschmer: am Kohleausstieg 2038 nicht mehr rütteln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) sieht keinen Anlass, am Datum für den Kohleausstieg noch einmal zu rütteln. "Ich glaube, das ist ein guter Zeitraum, aber man darf ihn jetzt nicht auflösen, es muss bei Ende 38 bleiben", sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Bis dahin gebe es einen Zeitraum, in dem man viel tun könne: "Man weiß bei der Kohle, was man hat. Das sind tarifgebundene Arbeitsplätze, die Kollegen, die Kumpel sind gut bezahlt. Auf der anderen Seite weiß jeder: Die Kohle ist endlich. Und jetzt besteht die Chance, wirklich Neues zu bauen, für die Lausitz."