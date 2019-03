Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb)- Auch die Lausitz ist Teil der weltweiten Kundgebungen unter dem Motto "Fridays For Future". In der Innenstadt von Cottbus demonstrierten am Freitag nach Angaben der Veranstalter etwa 250 Schüler für einen radikalen Kurswechsel hin zu mehr Klimaschutz. "Unsere Schulpflicht erweitern wir auf die Pflicht, uns für wirksameren Klimaschutz und damit verbunden für einen Kohleausstieg vor 2038 - auch in der Lausitz - einzusetzen", sagte der Organisator des Protestes in Cottbus.

Eine 17-jährige Cottbuser Schülerin sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Alle jungen Menschen sollten sich um die Zukunft ihrer Welt kümmern." Ihre Eltern unterstützten die Proteste der Schüler. Eine andere Schülerin hatte wegen ihrer Teilnahme an dem Protest einige Diskussionen mit ihren Eltern. "Sie wollten nicht, dass ich Schulausfall habe", sagte die 13-Jährige. Auf ihrem Plakat stand deshalb auch mit Blick auf den Klimawandel: "Papa, was ist ein Baum?" Am Freitag demonstrierten Schüler in vielen Städten bundes- und weltweit.