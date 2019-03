Schulsenatorin hat Verständnis für Klima-Demonstranten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Schülerinnen und Schüler in Bremen können bei ihren Demos für Klimaschutz auf das Verständnis von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) hoffen. "Ich freue mich und finde es äußerst wichtig und richtig, dass sich Kinder und Jugendliche politisch engagieren. Der zivile Ungehorsam gehört zum politischen Bewusstsein dazu", sagte Bogedan (SPD) der Zeitung "Weser-Kurier" vom Freitag. Demonstrationen seien ein demokratischer Akt, der auch bilde. Die streikenden Schüler müssten aber auch bereit sein, "eventuelle Konsequenzen zu tragen. Denn es herrscht Schulpflicht."

Bogedan lobte aber eine Regelung an Schulen in Bremerhaven. Dort gilt die Demonstration nicht als Streik, sondern als Ausflug zu einem außerschulischen Lernort. Die Klassen entscheiden selbst, ob sie in den Unterricht oder mit ihren Lehrern zur Kundgebung gehen. Wie in anderen Städten Deutschlands und weltweit wollen auch im Land Bremen am Freitag Schüler für Klimaschutz auf die Straße gehen.