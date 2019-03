Tausende zu "Fridays For Future"-Demo mit Thunberg erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - "There Is No Planet B" oder "Make Earth Cool Again" steht auf den Schildern, die Zehntausende Schüler weltweit jeden Freitag vor sich hertragen. An der Berliner "Fridays For Future"-Demonstration in dieser Woche nimmt die Begründerin der Bewegung teil, die 16-jährige Greta Thunberg.

Die Veranstalter rechnen mit mehreren Tausend Protestierenden. Angemeldet ist die Demonstration mit 15 000 Teilnehmern. Der Protestzug soll vom Invalidenpark zum Brandenburger Tor gehen, wo Thunberg eine Rede halten soll.

Thunberg ist bis Sonntag in Berlin. Neben der obligatorischen Klimademonstration plant die Ikone der jungen Bewegung auch einen Besuch beim Institut für Klimafolgenforschung. Am Samstag soll sie mit einer Goldenen Kamera geehrt werden. Sie erhält den Sonderpreis Klimaschutz, der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wird.

Zuletzt hatten sich immer mehr Menschen mit den Protesten solidarisiert, auch prominente Wissenschaftler sprachen den protestierenden Schülern ihre Unterstützung aus. Vor zwei Wochen etwa überreichten die "Scientists for Future" den Schülern eine Stellungnahme - unterzeichnet von rund 23 000 Wissenschaftlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im August 2018 begann Greta Thunberg ihren Protest für den Klimaschutz vor dem Stockholmer Reichstag. Jeden Freitag demonstrierte sie, statt zur Schule zu gehen. In zahlreichen Ländern folgten junge Menschen ihrem Beispiel. Mittlerweile ist "Fridays For Future" zu einer globalen Bewegung geworden.