Schüler fordern mehr Klimaschutz: Debatte über Streiks

Potsdam/Cottbus (dpa/bb) - Mehrere Tausend Schüler haben in Brandenburg bei Aktionen der Bewegung "Fridays for Future" einen stärkeren Schutz des Klimas angemahnt. In Potsdam beteiligten sich nach Veranstalter-Angaben am Freitag rund 1800 Schüler bei einer Demonstration. Mit einer Menschenkette um den Brandenburger Landtag machten sie auf ihre Forderungen aufmerksam und zogen dann weiter. "Hopp, hopp, hopp, Kohlestopp!", riefen viele von ihnen. Auf Plakaten stand "Klimaschutz statt Kohleschmutz" oder "Es gibt keinen Planet B". In Brandenburg gab es außerdem Aktionen in Cottbus, Eberswalde, Falkensee, Luckenwalde, Neuruppin, Oranienburg und Templin.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lobte die Schüler für ihr Engagement, kritisierte aber Schulstreiks. "Ich finde das richtig gut, dass sich junge Menschen mit Zukunftsfragen unseres Planeten, mit Zukunftsfragen unseres Landes auseinandersetzen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich finde es aber nicht gut, dass die Streiks zumindest in Teilen dazu führen, dass Schulstunden ausfallen." Der Klimaschutz sei eine große Herausforderung, die gemeinsam mit der jungen Generation gelöst werden könne, so Woidke weiter. "Geht in die Schule, bimst vielleicht noch mehr als jemals vorher und werdet gute Ingenieurinnen und Ingenieure, um diese Herausforderung zu lösen."

Die Brandenburger Jusos kritisierten: Ein SPD-Vorsitzender sollte sich mit den Schülern solidarisieren. Woidke ist SPD-Landeschef.

Die Schüler verlangen mehr Anstrengungen der Politiker. "Wir wollen, dass die Politik umdenkt in der Umweltfrage", sagte die Potsdamer Mitorganisatorin Miriam. Nach ihren Angaben gibt es Probleme an einigen Schulen wegen der Streiks: "Es wurden teilweise auch schon Schulverweise ausgegeben." Auf der Demo trug der 11-jährige Florian ein Transparent, auf dem stand: "Fehlstunden verkraftet man. Klimawandel nicht!"

Zuvor warben 15 Schüler im Landtag für ihre Ziele. Der Potsdamer Schüler Simon sagte: "Manche von uns sind wirklich richtig sauer." Er bedaure, dass Umweltziele aufgegeben worden seien. "Gerade Brandenburg bremst hier." Er wies die Kritik an Schulstreiks zurück. "Es geht nicht darum, wann gestreikt wird, sondern wofür."

Landtagspräsidentin Britta Stark lobte das Engagement: "Ich begrüße das sehr, dass ihr Flagge zeigt, ihr seid die nächste Generation." Vize-Parlamentspräsident Dieter Dombrowski schlug regelmäßige Gespräche des Landtags mit den Schülern vor. Vertreter der Fraktionen von SPD, Linken, CDU und Grünen sprachen mit den Schülern. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Brandenburg forderte die Landesregierung auf, früher aus der Braunkohle auszusteigen. Bisher ist spätestens 2038 das Ziel, ab 2023 wird dies geprüft.

Das brandenburgische Bildungsministerium überlässt die Entscheidung über den Umgang mit Schulstreiks den Schulen. "Wir schätzen das Engagement der Schülerinnen und Schüler", erklärte Ministeriumssprecher Ralph Kotsch. "Wir weisen aber auch darauf hin, dass die Schulpflicht nicht außer Kraft gesetzt werden darf. Wir vertrauen den Schulen." Sie gingen verantwortungsvoll damit um.

In Cottbus demonstrierten nach Angaben der Veranstalter etwa 250 Schüler für einen radikalen Kurswechsel hin zu mehr Klimaschutz. "Unsere Schulpflicht erweitern wir auf die Pflicht, uns für wirksameren Klimaschutz und damit verbunden für einen Kohleausstieg vor 2038 - auch in der Lausitz - einzusetzen", sagte Organisator Noah. Die Schülerin Zora hatte wegen ihrer Teilnahme am Protest Diskussionen mit ihren Eltern. "Sie wollten nicht, dass ich Schulausfall habe", sagte die 13-Jährige.