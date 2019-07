Kalenderblatt 2019: 17. Juli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Juli 2019:

29. Kalenderwoche, 198. Tag des Jahres

Noch 167 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Alexius, Donata, Hedwig, Marina

HISTORISCHE DATEN

2018 - In Tokio besiegeln die Europäische Union und Japan ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Vom 1. Februar 2019 an bilden sie die größte Freihandelszone der Welt.

2017 - Mit großen Differenzen starten die EU und Großbritannien in ihre ersten konkreten Verhandlungen über den Brexit. 2014 - Beim Abschuss einer Passagiermaschine der Malaysia Airlines über der Ostukraine kommen alle 298 Insassen ums Leben. Ukrainische Regierung und prorussische Separatisten machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

1999 - Thomas Gottschalk moderiert seine ZDF-Show "Wetten, dass..?" erstmals live aus Mallorca.

1994 - 100 Tage nach Beginn des Völkermords in Ruanda ist das Massenmorden an Tutsis und moderaten Hutus beendet. Mehr als 800.000 Menschen waren dem Morden zum Opfer gefallen.

1989 - Österreich beantragt offiziell die volle Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft. Außenminister Alois Mock überreicht in Brüssel das Beitrittsgesuch.

1979 - In Nicaragua endet der Bürgerkrieg. Diktator Anastasio Somoza flieht ins Exil.

1969 - In den USA wird "Easy Rider" von und mit Dennis Hopper uraufgeführt. Das Roadmovie mit Peter Fonda und Jack Nicholson in weiteren Rollen wird zum Kultfilm der Hippie- Generation.

1854 - In Österreich wird die Semmeringbahn eröffnet, die als Vorbild für alle späteren Alpenstrecken Europas gilt.

GEBURTSTAGE

1954 - Angela Merkel (65), deutsche Politikerin (CDU), Bundeskanzlerin seit 2005, Bundesvorsitzende der CDU 2000- 2018.

1944 - Carlos Alberto, brasilianischer Fußballer und Fußballtrainer, Kapitän der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft und Weltmeister von 1970, gest. 2016

1939 - Spencer Davis (80), britischer Rockmusiker, Spencer Davis Group ("Keep On Running", "Gimme Some Lovin'")

1939 - Milva (80), italienische Sängerin ("Zusammenleben", "Freiheit in meiner Sprache")

1899 - James Cagney, amerikanischer Schauspieler ("Eins, zwei, drei"), gest. 1986

TODESTAGE

2009 - Walter Cronkite, amerikanischer TV-Nachrichtenmoderator (CBS- Sendung "Evening News") 1962-1981, geb. 1916

1959 - Billie Holiday, amerikanische Jazzsängerin, geb. 1915