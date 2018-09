Kalenderblatt 2018: 9. September

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. September 2018:

36. Kalenderwoche, 252. Tag des Jahres

Noch 113 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Otmar

HISTORISCHE DATEN

2017 - Der Goldene Löwe des Filmfestivals von Venedig geht an den Fantasyfilm "The Shape of Water" des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro.

2010 - Die UN-Vollversammlung verabschiedet eine von Serbien vorgeschlagene Kosovo-Resolution. Darin verzichtet Belgrad auf seine Forderung, die einseitige Abspaltung Kosovos zu verurteilen. Nun heißt es, Serbien und seine frühere Provinz sollen einen Dialog aufnehmen.

2008 - Thailands Regierungschef Samak Sundaravej stolpert über seinen Nebenjob als Fernsehkoch. Samak habe damit gegen die Verfassung verstoßen, urteilt das Verfassungsgericht in Bangkok.

2001 - Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) eröffnet mit einem Rundgang offiziell das vom amerikanischen Architekten Daniel Libeskind entworfene Jüdische Museum in Berlin.

1998 - In Berlin wird der Grundstein für den künftigen Hauptbahnhof gelegt.

1993 - PLO-Chef Jassir Arafat unterzeichnet eine Urkunde über die Anerkennung Israels durch die PLO. Am Tag darauf unterschreibt der israelische Ministerpräsident Izchak Rabin ein Dokument, in dem die PLO von Israel als Repräsentantin des palästinensischen Volkes anerkannt wird.

1988 - Das Bundesverwaltungsgericht erklärt die erste Genehmigung für das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich aus dem Jahre 1975 für nichtig und verfügt die Stilllegung. Das Werk war erst im August 1987 nach jahrelangen Prozessen ans Netz gegangen.

1948 - Die Proklamation der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) vollendet die Teilung des koreanischen Staates.

1798 - Es erscheint erstmals die "Allgemeine Zeitung", zu deren Auslandskorrespondenten Heinrich Heine gehört. Herausgeber ist Johann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf.

GEBURTSTAGE

1958 - Georgette Dee (60), deutscher Sänger, Diseuse (Bühnenprogramm: "Ach Du - Mein Ach!")

1953 - Harald Martenstein (65), deutscher Journalist und Autor (Roman "Heimweg")

1943 - Jürgen Gosch, deutscher Schauspieler und Theaterregisseur ("Ein Sommernachtstraum", "Ein Menschenfeind"), gest. 2009

1928 - Fritz Herkenrath, deutscher Fußballspieler, 21 Einsätze als Torwart für die deutsche Nationalmannschaft, gest. 2016

1918 - Oscar Luigi Scalfaro, italienischer Politiker, Staatspräsident 1992-1999, gest. 2012

TODESTAGE

1984 - Yilmaz Güney, türkischer Filmregisseur ("Yol - Der Weg", "Die Mauer") und Schauspieler, floh 1981 ins Exil, geb. 1937

1978 - Jürgen Feindt, deutscher Tänzer und Schauspieler, Solotänzer an der Deutschen Oper Berlin 1961-1965, geb. 1935