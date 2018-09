Kalenderblatt 2018: 5. September

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. September 2018:

36. Kalenderwoche, 248. Tag des Jahres

Noch 117 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Maria Theresia, Roswitha

HISTORISCHE DATEN

2017 - Ein millionenschwerer Kunstraub von Bildern des Malers Georg Baselitz ist weitgehend aufgeklärt, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Ein Mitarbeiter einer Spedition hatte die 15 Bilder im Wert von 2,5 Millionen Euro 2015 und 2016 aus einem Lager in München entwendet.

2013 - Die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer treffen sich zum G20-Gipfel im russischen St. Petersburg. Im Mittelpunkt steht der Syrien-Konflikt.

2008 - In Angola beginnt die erste Parlamentswahl seit 16 Jahren. Die Regierungspartei MPLA von Präsident José Eduardo dos Santos erreicht mehr als 80 Prozent der Stimmen.

2003 - Die Industrieländer beschließen auf einer Konferenz in der kubanischen Hauptstadt Havanna, mehr Geld aus der sogenannten Globalen Umweltfazilität (GEF) für den Kampf gegen die Wüstenbildung zu verwenden.

1998 - Bundesverteidigungsminister Volker Rühe unterzeichnet mit seinen Kollegen aus Polen und Dänemark ein Abkommen über die Bildung eines trinationalen Korps Nordost.

1993 - Bei den Dressur-Europameisterschaften im slowenischen Lipica gewinnen Deutschlands Reiter alle drei Titel. Es gibt Gold in den Sparten Special, Kür und Mannschaft.

1948 - Der 72. Deutsche Katholikentag geht in Mainz zu Ende. Es ist der erste Katholikentag seit 1932.

1800 - Die Engländer unter Admiral Lord Nelson besetzen Malta und erzwingen den Abzug der Franzosen. Sie hatten die Insel seit 1798 beherrscht.

GEBURTSTAGE

1976 - Carice van Houten (42), niederländische Schauspielerin ("Operation Walküre", "Black Book")

1948 - Benita Ferrero-Waldner (70), österreichische Politikerin, EU-Kommissarin für Handel und Europäische Nachbarschaftspolitik 2009-2010, EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und Europäische Nachbarschaftspolitik 2004-2009, Außenministerin Österreichs 2000-2004

1946 - Freddie Mercury, britischer Rocksänger (Gruppe Queen "We Will Rock You"), gest. 1991

1945 - Al Stewart (73), britischer Sänger und Songschreiber ("Year Of The Cat", "Time Passages")

1928 - Albert Mangelsdorff, deutscher Posaunist, entwickelte eine spezielle Technik, bei der ein gesungener und ein geblasener Ton gleichzeitig erklingen, mehrfach zu Europas Jazzmusiker des Jahres gewählt, gest. 2005

TODESTAGE

2017 - Holger Czukay, deutscher Musiker, Bassist und Komponist, Mitbegründer der Krautrock-Band Can ("Canaxis 5"), geb. 1938

2017 - Arno Rink, deutscher Maler, Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 1987-1994, erhielt 1984 den Nationalpreis der DDR, geb. 1940