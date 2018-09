Kalenderblatt 2018: 23. September

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. September 2018:

38. Kalenderwoche

266. Tag des Jahres

Noch 99 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Linus, Thekla

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der VW-Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn tritt wegen der Affäre um manipulierte Abgastests zurück.

2008 - Im westfinnischen Kauhajoki tötet ein Amokläufer in einer Berufsschule neun Mitschüler und einen Lehrer. Der 22 Jahre alte Waffennarr erschießt sich danach selbst.

2003 - Ein Paläontologe teilt mit, dass Forscher in Marokko Knochenreste einer bislang unbekannten Dinosaurierart namens Tazoudasaurus naimi ausgegraben haben. Sie lebte vor etwa 180 Millionen Jahren und erreichte eine Länge von neun Metern.

1993 - Das südafrikanische Parlament verabschiedet ein Gesetz über die Einrichtung eines gemischten "Übergangs-Exekutivrates", der die Ära der weißen Herrschaft beenden soll.

1973 - Juan Domingo Perón wird nach langjährigem Exil erneut zum argentinischen Präsidenten gewählt.

1963 - In Stockholm wird Ingmar Bergmans Film "Das Schweigen" mit Ingrid Thulin in der Hauptrolle uraufgeführt. Der Film löst wegen einiger Sexszenen einen Proteststurm und eine Zensurdebatte aus.

1928 - In Madrid brennt das 1857 aus Holz erbaute Teatro Novedades, eines der größten Theater Madrids, völlig nieder. 67 Menschen kommen ums Leben und mehr als 200 werden verletzt.

1862 - König Wilhelm I. von Preußen ernennt Otto von Bismarck zum vorläufigen Ministerpräsidenten. Seine Bestätigung in diesem Amt sowie seine offizielle Ernennung zum Außenminister erfolgen am 8. Oktober. 1846 - Der deutsche Astronom Johann Gottfried Galle entdeckt den Planeten Neptun.

GEBURTSTAG

1978 - Christian Schwochow (40), deutscher Filmregisseur ("Der Turm", "Paula")

1943 - György Dalos (75), ungarischer Schriftsteller ("Jugendstil", "Der Gottsucher")

1943 - Gaby Dohm (75), deutsche Schauspielerin ("Schwarzwaldklinik", "Rosenstraße")

1943 - Julio Iglesias (75), spanischer Schlagersänger ("To All The Girls I've Loved Before")

1938 - Romy Schneider, deutsche Schauspielerin ("Sissi", "Trio Infernal", "Das Mädchen und der Kommissar"), gest. 1982

TODESTAGE

2013 - Paul Kuhn, deutscher Pianist, Sänger und Bandleader ("Der Mann am Klavier", "Es gibt kein Bier auf Hawaii"), Dirigent der SFB-Bigband 1968-80, geb. 1928

1943 - Theodor Wolff, deutscher Publizist, Chefredakteur des legendären "Berliner Tageblatts" 1906 - 1933, geb. 1868