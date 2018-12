Kalenderblatt 2018: 13. Dezember

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Dezember 2018:

50. Kalenderwoche

347. Tag des Jahres

Noch 18 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Jost, Luzia, Odilia

HISTORISCHE DATEN

2017 - Der sächsische Landtag wählt CDU-Politiker Michael Kretschmer zum neuen Ministerpräsidenten.

2013 - Das EU-Gericht verbietet Anbau und Vertrieb der umstrittenen Gentechnik-Kartoffel "Amflora". Hintergrund der Entscheidung sind Verfahrensfehler der EU-Kommission bei der Zulassung.

2008 - Die offizielle Inbetriebnahme der für 165 Millionen Euro elektrifizierte Bahnstrecke von Hamburg nach Lübeck- Travemünde findet auf dem Lübecker Hauptbahnhof statt.

2003 - Der irakische Ex-Präsident Saddam Hussein wird in einem gemauerten Erdloch bei der Ortschaft Ad Dawr 15 Kilometer südlich seiner Heimatstadt Tikrit gefangengenommen.

1993 - Die Raumfähre Endeavour kehrt nach einer spektakulären Mission, der Reparatur des Weltraum-Teleskops Hubble, sicher auf die Erde zurück. Es war die erste Wartungsmission für das Teleskop.

1948 - In der sowjetischen Besatzungszone beschließt der Zentralrat der FDJ die Bildung der "Organisation der Jungen Pioniere".

1943 - Soldaten der deutschen Wehrmacht ermorden im griechischen Dorf Kalavitra auf dem Peloponnes alle Männer und alle Jungen über 12 Jahre.

1920 - Die Süßwarenfirma Haribo (Abkürzung von Hans Riegel Bonn) wird in Bonn gegründet.

1906 - Reichskanzler Bernhard Fürst von Bülow löst auf Verordnung des Kaisers den Reichstag auf. Er hatte die Bewilligung zusätzlicher Mittel für den Krieg in Deutsch-Südwestafrika (dem späteren Namibia) mehrheitlich abgelehnt.

GEBURTSTAGE

1966 - David Safier (52), deutscher Drehbuchautor und Schriftsteller ("Mieses Karma")

1958 - Lurrie Bell (60), amerikanischer Bluesgitarrist ("The Devil Ain't Got No Music")

1953 - Ben Bernanke (65), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Präsident der amerikanischen Notenbank (Fed) 2006-2014

1938 - Heino (80), deutscher Schlagersänger ("Blau blüht der Enzian", "La Montanara", "Treue Bergvagabunden")

1928 - Jutta Müller (90), deutsche Eiskunstlauftrainerin (u.a. Katarina Witt und ihre Tochter Gaby Seyfert)

TODESTAGE

2010 - Richard Holbrooke, amerikanischer Diplomat und Journalist, UN-Botschafter 1999-2001, Vermittler im Bosnien-Krieg und während der Kosovo-Krise, amerikanischer Botschafter in Deutschland 1993-1994, geb. 1941

2008 - Horst Tappert, deutscher Schauspieler (ZDF-Krimiserie "Derrick" 1974-1998), geb. 1923