Kalenderblatt 2018: 11. September

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. September 2018:

37. Kalenderwoche, 254. Tag des Jahres

Noch 111 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Adelmar, Felix, Josef, Maternus, Regula

HISTORISCHE DATEN

2013 - Muslimische Schülerinnen dürfen dem Schwimmunterricht nicht ohne weiteres aus religiösen Gründen fernbleiben. Die Teilnahme in einem Burkini - einem Ganzkörperbadeanzug - sei zumutbar, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

2012 - Bei einem Großbrand in einer Textilfabrik im pakistanischen Karachi sterben mindestens 258 Menschen. Wegen fehlender Notausgänge können sich nur rund 100 Arbeiter retten.

2008 - Der Vorstand des angeschlagenen Kaiserslauterer Industrienähmaschinenbauers Pfaff stellt Insolvenzantrag.

2001 - In den USA werden beim schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3000 Menschen getötet. Islamisten steuern drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Eine vierte Maschine stürzt in Pennsylvania ab.

1998 - Volkswagen richtet als erstes großes deutsches Unternehmen einen Hilfsfond zur Entschädigung seiner ehemaligen Zwangsarbeiter ein.

1973 - Der chilenische Präsident Salvador Allende wird durch einen Militärputsch unter General Augusto Pinochet gestürzt und begeht Selbstmord.

1945 - Der niederländische Arzt Willem Johan Kolff setzt erstmals erfolgreich eine künstliche Niere zur Blutwäsche (Dialyse) ein.

1944 - Im Zweiten Weltkrieg betritt ein Spähtrupp US-amerikanischer Soldaten nördlich von Trier erstmals deutsches Reichsgebiet.

1930 - In Dessau startet die Transportmaschine Ju 52 zu ihrem Erstflug, zunächst in der einmotorigen Ausführung.

GEBURTSTAGE

1993 - Lena Lotzen (25), deutsche Fußballspielerin (SC Freiburg)

1945 - Franz Beckenbauer (73), deutscher Fußballer, Weltmeister mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 1990 (als Teamchef) und 1974 (als Spieler)

1940 - Brian De Palma (78), amerikanischer Regisseur ("Mission: Impossible")

1918 - Peter Palitzsch, deutscher Regisseur und Theaterleiter, Assistent und Dramaturg Bertolt Brechts, gest. 2004

1903 - Theodor W. Adorno, deutscher Soziologe und Philosoph ("Dialektik der Aufklärung"), gest. 1969

TODESTAGE

2017 - Peter Hall, britischer Regisseur und Theaterleiter, bekannt für seine Shakespeare-Inszenierungen, Direktor des National Theatre 1973-88 in London, geb. 1930

1948 - Mohammed Ali Jinnah, pakistanischer Politiker, Führer der Moslems in Britisch-Indien, Gründer des Staates Pakistan 1947, geb. 1876