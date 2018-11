Thüringer Linke überlässt dem Landesarchiv SED-Akten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mehr als 28 Jahre nach der Wiedervereinigung können Thüringer SED-Akten nun auch ohne Zustimmung der Linken eingesehen und erforscht werden. Der Landesverband der Partei gibt seinen Besitzanspruch auf die Dokumente der SED-Bezirksarchive auf und überlässt sie dem Landesarchiv, wie die Linke am Donnerstag mitteilte. Bislang musste die Partei Anträgen auf Einsicht zustimmen. In allen anderen Bundesländern der ehemaligen DDR sei weiterhin die Zustimmung des jeweiligen Landesverbands nötig, wie die Thüringer Landesgeschäftsführerin Anke Hofmann-Domke am Donnerstag sagte.

Bereits 1993 hatte die PDS als Nachfolgepartei der SED die Unterlagen an die damaligen Staatsarchive in Thüringen übergeben. Allerdings erhoben sowohl die Linken als auch das Land Besitzanspruch auf die Dokumente. Aus diesem Grund konnte das Landesarchiv die rund 2441 Regalmeter Unterlagen nicht nach den üblichen Regeln archivieren.

Laut Hofmann-Domke sei die Situation in Brandenburg ähnlich, wo die Dokumente ebenfalls im Landesarchiv lagern. In den anderen neuen Bundesländern wurden die SED-Akten der Rosa-Luxemburg-Stiftung übergeben. Der Thüringer Landesverband sei nun der erste, der die Eigentumsrechte an den Dokumenten komplett an das Land überträgt. Dazu sollte am Freitag ein entsprechender Vertrag unterzeichnet werden.