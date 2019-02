Ramelow: neues Nachdenken über Gerechtigkeit erforderlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa) - 100 Jahre nach der ersten Sitzung der Weimarer Nationalversammlung muss nach Ansicht von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow neu über Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit unter den Bedingungen der Globalisierung nachgedacht werden. Das Versprechen "Wohlstand für alle", das die soziale Marktwirtschaft mache, sei noch nicht eingelöst, sagte der Linken-Politiker am Mittwoch in Weimar anlässlich der Feierlichkeiten zur Eröffnung der verfassungsgebenden Versammlung.

Die Welt erlebe derzeit, dass das globale Wirtschaftssystem die soziale Spaltung der Weltgesellschaft weiter vertiefe. Die natürlichen Ressourcen würden "bis zu deren völligen Erschöpfung verwertet", erklärte Ramelow nach einem vorab veröffentlichten Manuskript.

Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Diezel hob die Bedeutung des Föderalismus für das heutige demokratische Deutschland hervor. Länder und Regionen blieben eine "Kraftquelle unserer Entwicklung", erklärte sie nach einem vorab verbreiteten Manuskript. Die Vielfalt der Länder, der Regionen und der Kommunen müsse erhalten werden. Sie bringe Akzeptanz für demokratische Entscheidungen. "Eine auf gemeinsames Handeln ausgerichtete Balance zwischen Europa, Bund und Ländern ist grundlegend für unsere freiheitliche Ordnung."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht Weimar als Synonym für einen Wendepunkt in der deutschen Geschichte. "Im Deutschen Nationaltheater trat zum ersten Mal ein Parlament zusammen, das gewählt wurde in freien und gleichen Wahlen. Hier in Weimar trat zum ersten Mal in einem solchen Parlament eine Frau ans Rednerpult", sagte Steinmeier im Anschluss an ein Gespräch mit Vertretern von Stadt, Land und dem Verein Weimarer Republik.

Am 6. Februar 1919 kam im Deutschen Nationaltheater in Weimar erstmals die Nationalversammlung zusammen, die die erste demokratische Verfassung Deutschlands erarbeitete.