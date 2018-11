Nächste Woche Baustart für Haus der Weimarer Republik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Jetzt geht es los: Die Arbeiten am geplanten Haus der Weimarer Republik in Weimar sollen nach Angaben der Stadtverwaltung am kommenden Dienstag (13. November) offiziell beginnen. Das Haus soll ein Erinnerungsort an die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland werden. In einer ersten Etappe sei zunächst der Umbau des zuletzt als Bauhaus-Museum genutzten alten Kulissenhauses gegenüber vom Deutschen Nationaltheater (DNT) geplant, sagte ein Sprecher. Später soll ein Erweiterungsbau folgen.

Im DNT war am 6. Februar 1919 die nach der Novemberrevolution 1918 neugewählte Nationalversammlung erstmals zusammengetreten. Sie tagte mehrere Monate in Weimar, wo sie am 31. Juli 1919 die neue Reichsverfassung beschloss. Zum 100. Jubiläum des Verfassungsbeschlusses soll die erste Bauetappe beendet sein.