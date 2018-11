Haus der Weimarer Republik: Raum für Bildung und Forschung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Das geplante Haus der Weimarer Republik soll auch Raum für Forschung und Bildung bieten. "Das Gebäude soll ein Ort der Forschung und der Projektarbeit zu Fragen der Demokratieentwicklung und deren Scheitern sowie ein Treffpunkt für politische und geschichtliche Bildungsangebote sein", teilte die Stadt Weimar am Dienstag zum offizielle Baustart des rund 3,9 Millionen Euro teuren Projekts mit. Es soll an die Gründung der Weimarer Republik 1919 und damit an die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland erinnern. Bis Ende 2020 soll das Bauvorhaben fertiggestellt sein.

Geplant ist unter anderem der Umbau eines Gebäudes gegenüber des Deutschen Nationaltheaters (DNT). Durch die unmittelbare Nähe zur Unesco-Welterbestätte Wittumspalais sowie zum Theater bestehe ein historischer Kontext zur Weimarer Republik, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.

Der Umbau des bestehenden Gebäudes bis Ende Juli 2019 zum 100. Jahrestag der Weimarer Verfassung fertig sein. Zuletzt befand sich in dem früheren Kulissenhaus des DNT das Bauhausmuseum. Die bisherigen Pläne zum Haus der Weimarer Republik sehen auch einen Erweiterungsbau vor. Das Projekt wird nach Angaben der Stadt mit 3 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus gefördert.