"Haus der Weimarer Republik" eröffnet am 31. Juli

Weimar (dpa/th) - Mit einer Dauerausstellung zur Weimarer Republik und einem Besucherzentrum wird das "Haus der Weimarer Republik" am 31. Juli in Weimar eröffnet. Damit werde der erste Teil des zentralen Erinnerungsortes an die erste deutsche Demokratie realisiert, teilten die Stadt Weimar und der Verein Weimarer Republik als Träger des Vorhabens am Dienstag mit.

Bis Ende 2020 soll zudem ein Neubau fertiggestellt werden, in dem ein Multifunktionsraum für Veranstaltungen und Workshops, ein Bereich für Wechselausstellungen sowie Büros für den Verein und die Forschungsstelle Weimarer Republik vorgesehen sind.

Das "Haus der Weimarer Republik" entsteht im früheren Sitz des Bauhaus-Museums. Die Stadt Weimar investiert in das Projekt rund 3,9 Millionen Euro. Der Weimarer Republik e.V. übernimmt den gesamten Innenausbau und investiert dabei aus Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in den Altbau rund 650 000 Euro.