Erinnerungstafel für Dietrich Bonhoeffer in Buchenwald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar/Nordhausen (dpa/th) - Mit einer Tafel soll in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald an den von den Nazis ermordeten evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer erinnert werden. Die Tafel wird heute eingeweiht. Bonhoeffer war vor seiner Ermordung zwei Monate lang in dem damaligen Konzentrationslager nahe Weimar inhaftiert. Er war ein prominenter Vertreter der Bekennenden Kirche und am Widerstand gegen das NS-Regime beteiligt.

Später am Donnerstag ist eine Schweigeminute zum Zeitpunkt der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers geplant. Bereits am Vormittag wird Thüringens stellvertretende Ministerpräsidentin Heike Taubert (SPD) bei einer Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora in der Nähe von Nordhausen sprechen.

Ende Januar dieses Jahres hatte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora mitgeteilt, dass bei ihren Gedenkveranstaltungen AfD-Politiker nicht willkommen sind. Bereits zuvor hatte die Stiftung den Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke von Gedenkveranstaltungen ausgeschlossen.