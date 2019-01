Barley erinnert in Weimar an Einführung des Frauenwahlrechts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat in Weimar an die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren als mutigen Schritt hin zu mehr Demokratie erinnert. Sie sei den Frauen dankbar, dass sie sich damals dieses Recht auch für alle anderen erkämpft hätten, sagte Barley laut Redemanuskript auf einer Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr "100 Jahre Weimarer Republik" am Samstag in Weimar. Zugleich machte Barley darauf aufmerksam, dass eine "echte Gleichstellung" auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts noch nicht erreicht sei. Zu der Auftaktveranstaltung hatte der Verein Weimarer Republik eingeladen.

In ihrer Rede erinnerte Barley auch an andere "demokratische Errungenschaften", die "mutige Männer und Frauen" damals mit dem neuen Wahlrecht hart erkämpft hätten. Dazu zählte die SPD-Politikerin das Herabsetzen des Wahlalters auf 20 Jahre und die Einführung des Verhältniswahlrechts. "Zum ersten Mal in der Geschichte bekam das gesamte deutsche Volk die Möglichkeit, seine politische Ordnung selbst zu bestimmen", sagte Barley laut Manuskript.

Demokratie sei nicht selbstverständlich und beruhe darauf, dass die Bevölkerung sie stütze. "Es ist daher die Aufgabe von uns allen, immer wieder für Demokratie zu werben und dafür zu sorgen, dass die "kritische Masse" der Antiliberalen nicht zu groß wird", hieß es in Barleys Redetext.