Arbeiten am Haus der Weimarer Republik beginnen

Weimar (dpa/th) - Gut acht Monate vor dem 100. Jahrestag der Weimarer Verfassung beginnt heute der Bau des Hauses der Weimarer Republik. In dem Gebäude gegenüber dem Deutschen Nationaltheater (DNT) in Weimar soll künftig an die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland erinnert werden. Im DNT wurde am 31. Juli 1919 die Verfassung der Weimarer Republik beschlossen. Bis 2020 soll der Bau des neuen Erinnerungsortes fertig sein. Ein erster Bauabschnitt - der Umbau des alten Kulissenhauses des DNT - soll aber schon zum Jubiläum nächstes Jahr eingeweiht werden. Zuletzt befand sich dort das Bauhaus-Museum.