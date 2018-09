Speyer erhält Helmut-Kohl-Ufer: Witwe nimmt teil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Speyer (dpa/lrs) - Ein Teil der Rheinpromenade in Speyer wird heute in Helmut-Kohl-Ufer umbenannt. An der Einweihung zu Ehren des im Juni 2017 gestorbenen Altkanzlers nimmt unter anderem auch Maike Kohl-Richter teil, die Witwe des langjährigen CDU-Vorsitzenden. Helmut Kohl liegt in Speyer begraben.

Die zentrale Rede hält der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (CDU). "Auch wenn Speyer nicht die Heimatstadt von Helmut Kohl war, war er Speyer zeitlebens eng verbunden. Viele Staatsgäste hat er hier empfangen, und immer wieder stand der Dom im Mittelpunkt - sozusagen als beeindruckende Kulisse für sein christliches Leitbild in der internationalen Politik", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Stadtrat von Speyer hatte im März für die Umbenennung gestimmt, nach breiter Diskussion mit der Öffentlichkeit. Kohl war von 1982 bis 1998 Kanzler und starb am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen-Oggersheim. In der Landeshauptstadt Mainz war im April ein Helmut-Kohl-Platz in Abwesenheit seiner Witwe eingeweiht worden.