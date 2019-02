30 Jahre Mauerfall: Pläne der Landesbeauftragten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Der 30. Jahrestag des Mauerfalls in diesem Herbst drückt der Arbeit der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern seinen Stempel auf. Das Thema werde bei allen Veranstaltungen eine besondere Rolle spielen, etwa bei einer Grenzradtour mit Jugendlichen, sagte die Landesbeauftragte Anne Drescher. Heute will sie einen Ausblick auf das Jahr 2019 geben und Bilanz ihrer Arbeit im vergangenen Jahr ziehen.

Im vorigen Jahr wandten sich 1152 Bürger an die Stelle der Landesbeauftragten. Sie hatten vor allem Fragen zur Einsicht in Stasi-Akten, zu Rehabilitierungsmöglichkeiten nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen oder zu Recherchemöglichkeiten zur Schicksalsklärung. Bei ehemaligen DDR-Sportlern ging es um Staatsdoping, bei Heimkindern um erfahrenes Leid.

Außerdem habe ihre Stelle im vergangenen Jahr 85 Veranstaltungen wie Schulprojekttage, Filmaufführungen, Tagungen, Seminare, Vorträge und Präsentationen veranstaltet, erklärte Drescher. Damit hätten die Mitarbeiter vor allem jungen Menschen Zeitgeschichte vermittelt. Zudem gab es drei Neuerscheinungen aus eigenen und beauftragten Forschungsprojekten.

Bis vor kurzem lautete der Behördenname noch Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Im Januar wurde er in "Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur" geändert. Der neue Name soll das breit gefasste Aufgabenspektrum widerspiegeln.