Staatssekretärin Gärtner würdigt Landsmannschaft Ostpreußen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg ist nach Ansicht von Justizstaatssekretärin Birgit Gärtner eine historische Lehre mit unverändert aktueller Bedeutung. Vertriebene könnten der jungen Generation erzählen, "wohin verbohrter Nationalismus führt", sagte Gärtner am Samstag in Rostock am Rande des Herbsttreffens der Landsmannschaft Ostpreußen. "Diese Wahrheit darf niemals verdreht oder verharmlost werden."

Zur Wahrheit gehöre auch, dass es die Tausenden aus Ostpreußen hier nach Mecklenburg-Vorpommern geflüchteten Menschen nicht immer leicht hatten. Für einige Einheimische seien sie Fremde gewesen. So habe es schon damals die ablehnenden, aber auch die helfenden Nachbarn gegeben. "Eine demokratische Gesellschaft zeichnet sich aber dadurch aus, dass sie die Angst vor dem Fremden durch das Engagement für das Leben überwindet", sagte Gärtner. "Das ist heute wichtiger denn je."

Der Landsmannschaft Ostpreußen ist es laut Gärtner in Mecklenburg-Vorpommern gelungen, dieses Erbe der verlorenen Heimat zu bewahren. "Sie sind ein lebender Beweis, wie vielfältig die deutsche Kultur ist. Die ostpreußischen Geschichten, das Brauchtum, die Kunst, die Sprache und die Lebensart, sind für uns von unschätzbarem Wert", sagte Gärtner. Die Landsmannschaft baue dank ihrer vielen Projekte weiterhin Brücken in die alte Heimat. Das gelte es zu bewahren. Denn das Engagement der Heimatvertriebenen sei ein wichtiges Potenzial der Verständigung. "Nur in einem versöhnten Europa können die Völker ohne Zwang und Furcht voreinander leben", sagte Gärtner in ihrem Grußwort.