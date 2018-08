Kranzniederlegung zum Jahrestag des Mauerbaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg ist dem Jahrestag des Mauerbaus vor 57 Jahren gedacht worden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) legte am Montag einen Kranz an der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam nieder. Zudem war am Nachmittag der 10. Potsdamer Mauerlauf geplant.

Woidke erklärte, von Deutschland sei der schrecklichste Krieg der Weltgeschichte ausgegangen. Aber Deutschland sei auch ein Land, das die Teilung friedlich überwunden und sich zu einer demokratischen Gesellschaft entwickelt habe. "Wut, Hass, Gewalt, wie sie heute vielfach in die Mitte der Gesellschaft getragen werden, dürfen nicht verfangen. Damit lassen sich keine Probleme lösen", sagte Woidke.

Landtagspräsidentin Britta Stark erklärte, immer mehr Menschen würden die Mauer nur noch als Geschichtsstoff kennen. "Hier an der Glienicker Brücke, die Brandenburg und Berlin verbindet, kann man der Geschichte begegnen, sich am Mauerverlauf in die Menschen einfühlen, die auf der Flucht aus einer Diktatur starben. Hier spürt man, was es bedeutet, ein ganzes Volk einzusperren. Aber auch, dass es möglich ist, Diktaturen und Grenzen zu überwinden."