Plauen erinnert an Vorreiter-Rolle in der Wendezeit

Plauen (dpa/sn) - Mit einer Stadtführung erinnert das vogtländische Plauen am Samstag an seine Vorreiter-Rolle während der Friedlichen Revolution 1989. Die Stadt will sich damit auf das 30. Gedenkjahr zum sogenannten Wendeherbst einstimmen. Zahlreiche Veranstaltungen seien 2019 geplant, um Plauen als die ostdeutsche Stadt bekannter zu machen, in der zum ersten Mal friedliche Bürgerproteste aufkamen und die DDR-Staatsmacht zurückwich, teilte die Stadtverwaltung mit.

Wanderungen und Aktionen für Schulklassen sollen demnach die nächsten Monate prägen. Ab Oktober seien Konzerte, Andachten und Ausstellungen vorgesehen.

Ab dem 7. Oktober 1989 versammelten sich Plauener Bürger zu friedlichen Protesten. Die weitaus bekannteren Montagsdemonstrationen in Leipzig oder die Proteste in Dresden folgten danach. Bei der öffentlichen Führung zum Auftakt am Samstag unter dem Motto "Wege des Aufbruchs" wollen die Teilnehmer an Orte des Geschehens zurückkehren und Zeitzeugen zu Wort kommen lassen.