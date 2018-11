Kretschmer weiht Gedenkstele für Juden in Plauen ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Im Beisein des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer wird heute im vogtländischen Plauen eine Stele zum Gedenken an frühere jüdische Bürger der Stadt eingeweiht. Damit soll zum 80. Jahrestag der Novemberpogrome an die Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten erinnert werden. Mit der Stele vor dem Landratsamt in der Innenstadt wird auch der jüdischen Kaufmannsfamilie Tietz gedacht, die in dem Plauener Gebäude wie in anderen deutschen Städten ein Warenhaus besaß. In der NS-Zeit wurde sie enteignet und musste ab 1938 fliehen.