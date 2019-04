Gedenken an Befreiung des ehemaligen KZs Mittelbau-Dora

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Im Beisein Überlebender haben Vertreter der Thüringer Landesregierung und des Parlaments in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Zugleich erinnerten sie am Donnerstag an die Befreiung des Konzentrationslagers in der Nähe von Nordhausen vor 74 Jahren. Thüringens stellvertretende Ministerpräsidentin Heike Taubert (SPD) rief dazu auf, Widerstand gegen jene zu leisten, die die demokratische Erinnerungskultur verächtlich machen oder bekämpfen wollen. "Denn wer diese Erinnerungskultur bekämpft, bekämpft am Ende auch unsere Demokratie und ist ein Feind der Demokratie", hieß es im Redemanuskript von Taubert.

Sie warnte vor einer Umbewertung der Menschheitsverbrechen während der NS-Diktatur. "Dazu zähle ich die Behauptung, in Deutschland werde ein Schuldkult betrieben und die Erinnerungskultur müsse um 180 Grad gewendet werden. Ich zähle dazu auch die Äußerung, Hitler und die Nazis seien nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte", sagte Taubert laut Manuskript.

Im damaligen KZ Mittelbau-Dora wurden während des Zweiten Weltkriegs rund 60 000 Häftlinge dazu gezwungen, in unterirdischen Stollen unter unmenschlichen Bedingungen Raketen zu bauen. Am 11. April 1945 befreiten US-Truppen das Lager.