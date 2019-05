Aktionstage zum Gedenken an Nazi-Opfer geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Auf einem bundesweiten Vernetzungstreffen haben sich Vertreter von 19 Vereinen und Initiativen am Wochenende in Nordhausen über geplante Aktionstage zur Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ausgetauscht. Insgesamt seien 35 Teilnehmer bei dem Treffen dabei gewesen, sagte Katharina Friedek, Vorsitzende des Vereins Jugend für Dora, am Sonntag zum Abschluss des Treffens. Man habe beraten, welche Formen der Vermittlung bei öffentlichen Veranstaltungen möglich seien.

Die Vereine und Initiativen widmen sich vor allem der Gedenkarbeit für die Opfer der NS-Ideologie. So nahmen unter anderem auch Vertreter der Gedenkstätten des ehemaligen Frauen-KZs Hannover-Limmer in Niedersachsen, der bayrischen KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart und des Leipziger Bildungsvereins Parcours an den Beratungen teil. Friedek sprach von einer gelungenen Veranstaltung: "Wir haben erreicht, was wir wollten." Die Planungen zu den Aktionstagen, die voraussichtlich vom 16. bis 18. August veranstaltet werden sollen, würden in den kommenden Wochen weiter konkretisiert.