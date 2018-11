Zum 9. November: Schüler besichtigen Stasi-Stehzellen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Gefängnis als Anschauungsunterricht zum 9. November: Rund 140 Schüler haben in Neubrandenburg die zur Schließung vorgesehene Justizvollzugsanstalt in Augenschein genommen. Wie das Schweriner Justizministerium mitteilte, wollten die jungen Gymnasiasten im Geschichtsunterricht den Unterschied zwischen einer Untersuchungshaft bei der DDR-Staatssicherheit und der U-Haft in einem Rechtsstaat wie heute kennenlernen.

Das Gefängnis war 1987 als Stasi-Untersuchungshaftanstalt auf dem riesigen Gelände der Stasi-Bezirkszentrale Neubrandenburg in Betrieb gegangen. Davon künden immer noch sogenannte Stehzellen, in denen Menschen auf engstem Raum mit ständiger Beleuchtung oder im Dunkeln, auf blankem Boden oder nur mit einem Stuhl versehen stundenlang ausharren mussten. "Die Willkür-Methoden einer Diktatur werden an dem Beispiel sehr deutlich", erklärte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU).

Das Gefängnis wurde nach 1990 weiter genutzt, aber ohne die Stehzellen. Es ist jetzt aber leergezogen und wird Ende 2018 im Zuge der Neustrukturierung der Haftanstalten geschlossen.

Der 9. November sei ein Schicksalstag, der an drei Herrschaftssysteme erinnere, erklärte Hoffmeister. Vor 100 Jahren sei die Monarchie beendet und die erste deutsche Republik ausgerufen worden. Vor 80 Jahren habe das Nazi-Regime in der Pogromnacht mit der Zerstörung von Synagogen, Geschäften und Friedhöfen sein Schreckensgesicht gezeigt. Der 9. November 1989 bedeutete hingegen ein Befreiungsschlag der Menschen, die sich von der SED-Diktatur eingesperrt fühlten.