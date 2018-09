Jüdische Gemeinde in München findet Einstein-Brief

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Überraschungsfund im Archiv der jüdischen Gemeinde in München: Eine Mitarbeiterin hat dort allem Anschein nach einen Brief von Albert Einstein (1879-1955) entdeckt. "Der Brief war unterschrieben mit A. Einstein. Da war die Kollegin gleich elektrisiert", sagte die Leiterin der Kulturabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Ellen Presser, am Donnerstag. Zuvor hatten die "Jüdische Allgemeine" und die Münchner "Abendzeitung" über den Fund berichtet.

Umfangreiche Recherchen Pressers und ihrer Kollegen vom Jüdischen Museum ergaben: Bei dem Schreiben handelt es sich um einen Glückwunsch Einsteins an den jüdischen Wirtschaftswissenschaftler Julius Hirsch. Das Original, das Hirsch damals - im Jahr 1932 - zu seinem 50. Geburtstag bekam, befindet sich nach Angaben Pressers im Leo Baeck-Institut in New York. Bei dem Münchner Fund handelt es sich demnach um eine Durchschrift, die damals bei Einstein geblieben sein muss. Wie sie aus dem Besitz des wohl berühmtesten Physikers der Welt in das Archiv kam, ist noch völlig unklar.