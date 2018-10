Tausende besuchen Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marienborn (dpa/sa) - Tausende Menschen haben am Tag der Deutschen Einheit die Gedenkstätte am ehemals größten deutsch-deutschen Grenzübergang in Marienborn besucht. Bis zum Nachmittag seien rund 5000 Besucher gezählt worden, sagte Gedenkstättenleiterin Susan Baumgartl. Die Gedenkstätte Deutsche Teilung hatte zum Einheits-Feiertag zu einem Fest der Begegnung eingeladen. Neben einem Gottesdienst wurden Führungen über das Gelände und moderierte Gespräche mit Zeitzeugen angeboten.

Besonders beliebt seien spezielle Führungen für Familien mit Kindern gewesen, sagte Baumgartl. Außerdem wurde eine Fotoausstellung des Künstlers Mischa Naue eröffnet. Naue hatte in den 1980er-Jahren mehrere Fluchtversuche aus der DDR gewagt, war festgenommen und später von der Bundesrepublik freigekauft worden.

Der ehemalige Grenzübergang Marienborn ist geprägt von großflächig überdachten Baracken und zweistöckigen Gebäuden sowie hohen Lichtmasten. Allein zwischen 1985 und 1989 wurden hier nach Gedenkstättenangaben 34,6 Millionen Menschen abgefertigt, für rund 1000 Menschen war es der Arbeitsplatz.