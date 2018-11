Rheinland-Pfalz will Zeichen für Sinti und Roma setzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz will Kosten von Grabstätten für Sinti und Roma übernehmen, die während der Nazi-Zeit verfolgt wurden. Das Kabinett entschied am Dienstag in Mainz, eine entsprechende Bund-Länder-Vereinbarung umzusetzen. Dabei geht es um die Erstattung von Gebühren der Grabnutzung an Angehörige oder Träger von Friedhöfen. Im Doppelhaushalt 2019/2020 sind nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zunächst 13 000 Euro pro Jahr eingeplant. "Das ist aus unserer Sicht ein wichtiges Signal, dass wir daran erinnern, dass viele Sinti und Roma in der Nazi-Zeit ermordet worden sind", sagte sie. Bund und Länder hatten 2016 beschlossen, dass sie jeweils die Hälfte der Kosten übernehmen. Konkret soll dies in der Vereinbarung geregelt werden.