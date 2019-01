Hering ruft am Holocaust-Gedenktag zum Erinnern auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) hat am Gedenktag für die Holocaustopfer dazu aufgerufen, an möglichst vielen Orten die Erinnerung wach zu halten. "Denn die Werte unserer Demokratie fallen nicht vom Himmel. Sie müssen immer wieder neu erlernt werden", sagte Hering am Sonntag während einer Gedenkstunde im Landtag in Mainz.

"Die Menschheitsverbrechen der NS-Diktatur sind in ihrer Brutalität und Menschenverachtung unvergleichbar", sagte Hering. Wer den "Zivilisationsbruch" leugne, klein rede oder instrumentalisiere, verhöhne die Opfer und rühre an die Grundfesten der Demokratie. "Das ist vollkommen inakzeptabel", sagte Hering und erntete dafür fraktionsübergreifend Applaus.

"Der Keim zu Hass und Gewalt liegt in einer gewalttätigen Sprache", sagte Hering. "Wir dürfen nicht tolerieren, dass heute manche durch Hassparolen, Ausgrenzung und eine Verrohung der Sprache Antisemitismus, Rassismus und Gewalt fördern - online wie offline."