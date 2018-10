Veranstaltungsreihe erinnert an Kriege und Naziherrschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Mit einer Reihe von Ausstellungen, Gottesdiensten und Vorträgen erinnern Museen, Initiativen und Künstler in Lübeck an die antijüdischen Pogrome vom November 1938. Unter dem Titel "Zeit des Erinnerns" sind im November insgesamt 45 Veranstaltungen geplant. Neben der Zerstörung von jüdischen Geschäften und Einrichtungen in der Pogromnacht am 9. November 1938 und der Hinrichtung der Lübecker Märtyrer durch das nationalsozialistische Regime am 10. November 1943 soll die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr auch an das Ende des Ersten Weltkrieges im November 1918 erinnert werden.