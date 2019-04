Obszöne Rathaus-Figur sorgt für Rätselraten auf Twitter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Eine Steinfigur mit blankem Hintern am Kölner Rathaus hat eine kleine Twitter-Karriere hingelegt. In der vergangenen Woche veröffentlichte ein englischsprachiger Kanal Fotos von dem kleinen Männchen, das mit heruntergelassener Hose und Kopf zwischen den Beinen posiert - und dabei offenbar sein eigenes Geschlechtsteil im Mund hält. Niemand wisse, warum die Figur wirklich dort am Rathaus sei, hieß es in dem Tweet, der Zehntausende Mal gelikt wurde.

Ganz so kompliziert ist die Geschichte dahinter allerdings nicht, in Köln kennt man die Figur schon lange. Das Motiv stammt aus dem Mittelalter. "Dabei ging es darum, der Obrigkeit quasi den Arsch hinzuhalten. Mit derber, zur Schau gestellter Sexualität sollte gezeigt werden, dass einem die Moral- oder auch Ordnungsvorstellungen der Obrigkeit wurscht waren", sagte der ehemalige Stadtkonservator Ulrich Krings der Deutschen Presse-Agentur. Die provokanten Figuren spielten meist auf die sieben Todsünden an, in diesem Fall auf die Wollust, wie Walter Geis vom Kölner Denkmalschutz erklärte.