Koblenz (dpa/lrs) - 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hat Rheinland-Pfalz mit dem ersten "Tag der Landesgeschichte" ein Forum zur Begegnung von studierten Historikern und Laien geschaffen. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sagte anlässlich der Veranstaltung mit Vorträgen, Infoständen und Ausstellungen am Samstag auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein laut Redemanuskript: "Wir wollen so die Arbeit derjenigen unterstützen, die sich tagtäglich vor Ort für die Aufarbeitung und Bewahrung des historischen Erbes unseres Landes einsetzen."

Überschrieben war die Veranstaltung mit dem Titel "Auf dem Weg in die Demokratie. Kriegsende und Neuanfänge 1918/1919". Auf einem "Markt der Möglichkeiten" zeigte unter anderem das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Uni Mainz eine neue Tafelausstellung zu Vorgeschichte, Entstehung und Auswirkungen der Mainzer Republik in der Erinnerungskultur.

Die beim Mainzer Landtag angesiedelte Kommission für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz beschäftigt sich laut Hering bereits seit mehr als 40 Jahren mit der Historie des Bindestrich-Bundeslandes. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Alliierten hier die vormals bayerische Rheinpfalz mit Rheinhessen und dem südlichen Teil der Rheinprovinz zusammengespannt.

Arbeitete die Landtagskommission zunächst vor allem mit professionellen Forschern und Institutionen zusammen, suchte sie nach Angaben des Parlamentspräsidenten später verstärkt nach Wegen, um auch Amateurhistoriker vor Ort einzubinden.

Den Anfang habe vor gut einem Jahrzehnt die Vortragsreihe "Landauf - Landab" in größeren und kleineren Orten von Rheinland-Pfalz gemacht. Hering erklärte: "Das Spektrum dieser Vorträge ist breitgefächert und reicht von historischen Lebensbildern über Aspekte der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsgeschichte bis hin zur Darstellung von Rheinland-Pfalz im Film."