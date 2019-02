Werbefilm zeigt Schleswig-Holstein als weltoffenen Gastgeber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Gut sieben Monate vor den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel hat die Landesregierung einen neuen Imagefilm über Schleswig-Holstein veröffentlicht. In dem knapp zweiminütigem Film präsentieren mehr als 30 Akteure das Land als innovativen und weltoffenen Gastgeber, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Zu sehen sind eine Schiffstaufe, Wissenschaftler, Sportler, Unternehmer und Seenotretter. "Sie alle tragen dazu bei, dass wir Schleswig-Holstein in seiner ganzen Vielfalt und besonderen Lebensfreude zeigen können", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Am 2. und 3. Oktober wird das Land in Kiel die zentralen Feierlichkeiten ausrichten. Dazu werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und mit ihnen die gesamte deutsche politische Prominenz an der Förde erwartet. Das Motto lautet "Mut verbindet". Es soll an den Mut der Menschen in der damaligen DDR erinnern, die mit ihren Protesten 1989 den Fall der Mauer erreichten. Außer Politikerreden wird es ein großes Bürgerfest geben. Erwartet werden dazu mehrere hunderttausend Besucher.