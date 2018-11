Günther und Unternehmer Fielmann pflanzen Bäume

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Knapp elf Monate vor den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2019 in Kiel haben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Unternehmer Marc Fielmann 16 Bäume an der Christian-Albrechts-Universität gepflanzt. "Damit wollen wir an einem zentralen Ort ein bleibendes Zeichen für den Zusammenhalt der 16 Bundesländer setzen", sagte Günther am Donnerstag. Die ursprünglich auf dem Platz stehenden Bäume waren krank beziehungsweise bereits abgestorben. Nun stehen dort zwölf Amberbäume, drei Rot-Ahorn und ganz vorne eine Linde.

Das Unternehmen Fielmann wird als Sponsor der Feierlichkeiten am 3. Oktober auftreten. "Das Unternehmen unseres Ehrenbürgers Professor Günther Fielmann hat schon sehr früh signalisiert, dass es uns bei diesem großen und wichtigen Ereignis unterstützen will", sagte Günther. Die Kosten der Feierlichkeiten liegen bei rund 4,2 Millionen Euro. Im Haushalt will die Landesregierung dafür Vorsorge treffen und weitere Mittel von Sponsoren einwerben.

"Der Baum ist für uns Symbol des Lebens", sagte Fielmann. Die Pflanzung solle den Menschen im Norden ein bleibendes Sinnbild schenken. "Es soll die Bedeutung der deutschen Einheit nachhaltig vor Augen führen und für Generationen bestehen."