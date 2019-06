Einheitsfeier: SPD fordert kostenlose Busse und Bahnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Anlässlich der bundesweit zentralen Feiern zum "Tage der Deutschen Einheit" Anfang Oktober hat Schleswig-Holsteins SPD-Fraktion kostenlose Regionalzüge im ganzen Land und Stadtbusse in Kiel gefordert. "Jeder sollte die Möglichkeit haben, die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel zu besuchen", sagte der SPD-Verkehrspolitiker Kai Vogel der Deutschen Presse-Agentur. "Als kleinen Nebeneffekt tragen wir an diesem besonderen Tag auch zum Umwelt- und Klimaschutz bei."

In dem Antrag der Fraktion heißt es: "Damit die Landeshauptstadt zu diesem Anlass zahlreich und ohne Stau- und Parkplatzsorge besucht werden kann, sollten möglichst viele und gerade die Bevölkerung Schleswig-Holsteins kostenlos mit dem ÖPNV nach Kiel fahren können."

Die Landesregierung erwartet etwa 500 000 Menschen zu einem zweitägigen Bürgerfest am 2./3. Oktober. Das Motto der Feierlichkeiten lautet "Mut verbindet". Das Bürgerfest soll am Westufer der Förde sowie im Stadtzentrum stattfinden. Zum Festakt am 3. Oktober in der Sparkassen-Arena werden die Spitzen des Staates erwartet. Außerdem ist ein ökumenischer Gottesdienst in der Nikolaikirche vorgesehen sowie ein Empfang des Bundespräsidenten.

Das Land will 4,2 Millionen Euro bereitstellen, die Stadt Kiel 450 000 Euro. Außerdem wird mit Sponsorengeldern gerechnet.