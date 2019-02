Steinmeier würdigt Lebenswerk von Altkanzler Helmut Schmidt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Festakt zum 100. Geburtstag des Altkanzlers ist in Hamburg das Lebenswerk von Helmut Schmidt gewürdigt worden. Er sei für viele zum Prototyp des idealen Politikers geworden, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstag bei der Feier vor mehr als 1000 Gästen im großen Saal der Elbphilharmonie. "Gebildet und lebenserfahren, keine Scheu vor schwierigen Entscheidungen, pragmatisch und prinzipienfest, ohne Pomp und Pose, tatkräftig und hanseatisch nüchtern - so hat er eine ganze Nation für sich gewonnen."

Der Festakt, zu dem der Hamburger Senat und die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt Stiftung eingeladen hatten, bildete den Schluss- und Höhepunkt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen zum 100. Geburtstag Schmidts am 23. Dezember vergangenen Jahres. Der Altkanzler war im November 2015 kurz vor Vollendung seines 97. Lebensjahres in seinem Haus in Hamburg-Langenhorn gestorben.

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini verwies auf die Verdienste Schmidts um die europäische Einigung, die in dessen Sinne fortgeführt werden müsse. Gerade in der sich verändernden Welt, in der machtpolitische Interessen Einzelner immer stärker in den Vordergrund träten, brauche es ein starkes und verlässliches Europa, das als weltweiter Referenzpunkt für Zusammenarbeit und Multilateralismus gelten könne.

Schmidt war von 1974 und bis 1982 als Nachfolger von Willy Brandt der zweite sozialdemokratische Bundeskanzler Deutschlands. In seine Amtszeit fielen die Ölkrise in den 70er Jahren, der Kampf gegen den Terrorismus der "Rote Armee Fraktion" und die Auseinandersetzung um den Nato-Doppelbeschluss. Den Hamburgern ist Schmidt insbesondere wegen seines Engagements während der Sturmflut 1962 in Erinnerung geblieben, als er als Innensenator entgegen geltendem Recht die Bundeswehr zu Hilfe rief und damit viele Menschenleben rettete.